Накануне Фостер заявила, что ей трудно работать с молодыми людьми. По ее словам, они непунктуальны, необязательны, все время ссылаются на усталость, могут не выйти вовремя на работу, безграмотно пишут, а на предложения подтянуть грамматику заявляют, что подобные замечания ограничивают их в правах.