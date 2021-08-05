Москва продолжает незаконную оккупацию Абхазского и Цхинвальского регионов и проводит политику де-факто аннексии. Так оценили в грузинском МИДе утверждение президентом России соглашения о «Двойном гражданстве и упрощенной процедуре получения российского гражданства» с оккупационным режимом в Цхинвали.

В заявлении МИДа Грузии отмечается, что Российская Федерация начала незаконную принудительную паспортизацию населения Абхазии и Цхинвальского региона еще в начале 2000-х годов, а в 2008 году тщетно пыталась оправдать военную агрессию против Грузии данным нелегитимным процессом.

«Международное сообщество едино в осуждении процесса незаконной паспортизации оккупированных территорий Грузии Россией и считает это грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также принципов международного права», — говорится в заявлении грузинского МИДа от 5 августа. (Голос Америки)