В Турции ответили на угрозы Трампа из-за военной операции в Сирии

Ранее американский лидер пригрозил «разрушить турецкую экономику», если Анкара «перейдет границы» дозволенного. Хозяин Белого дома также пообещал «сильным удар», если Турция не будет «играть по правилам».

По словам Чавушоглу, если бы Анкара боялась каких-то заявлений, то не начинала бы операцию в Сирии.

Дипломат также заявил, что не может комментировать твиты Трампа.

«Есть давление на него, сам он пытается что-то делать, у него твиты настолько разные, что я не знаю, какой именно комментировать. Главное, что несмотря на любые заявления, Турция будет делать то, что должна делать и что считает нужным», — отметил глава МИД в эфире телеканала CNN Turk

Чавушоглу подчеркнул, что турецкие военные были вынуждены начать операцию «Источник мира» из-за поставок американских вооружений силам самообороны сирийских курдов (YPG).

«США сначала сказали: подождите, мы выведем своих военных. Мы ждали, они не вывели. Потом договорились о совместном патрулировании, которое оказалось косметическим. При этом они продолжали поставлять оружие YPG. Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец», — сказал дипломат.