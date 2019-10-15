В центре мугама состоялось закрытие Фестиваля азербайджанских народных песен

В Международном центре мугама состоялось закрытие второго Фестиваль азербайджанских народных песен, сообщает Trend Life.

В заключительный день фестиваля в сопровождении ансамбля народных инструментов “Xatirə” имени Ахсана Дадашова (художественный руководитель — народный артист Адиль Багиров) Азербайджанского телевидения и радио выступили лауреаты Телевизионного конкурса мугама, солисты Международного центра Мугама Абгюль Мирзалиев, Эльгиз Алиев, Алмаханым Ахмедли, Гюнай Имамвердиева, Рявана Гурбанова, Сархан Буньятзаде, Эльнур Зейналов и другие. Были представлены народные песни “Qaragilə”, “Sarı gəlin”, “Süsən sünbül”, “Bəri bax” и другие.

Фестиваль прошел с 8 по 13 октября. Организатор — Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке Министерства культуры Азербайджана и содействии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Азербайджанской национальной консерватории, Международного центра мугама, Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Научно-методического центра повышения квалификации при минкультуре, Института фольклора НАНА. Художественный руководитель – директор Mədəniyyət TV, заслуженный артист Рамиль Гасымов, координатор – доктор философии по искусствоведению Саадат Тахмиразгызы, музыкальный редактор – Риад Гулиев, редактор – Нурай Алиева.

Цель проекта – представить вниманию слушателей народные песни, входящие в Золотой фонд радио, а также редкие композиции народного творчества и песни, которые передаются из поколения в поколение в регионах страны.