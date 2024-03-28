Новый альбом «Голос мой услышь» станет еще одним благотворительным проектом, направленным на помощь пострадавшим от теракта 22 марта в Крокус Сити Холле.

Как сообщает #, в альбом вошли 12 песен великого Муслима Магомаева, записанных разными артистами. Одну из них представил азербайджанец HammAli — Александр Алиев:

«Вместе с прекрасной Люсей Чеботиной мы испонили песню «Мелодия». Все доходы от прослушивания альбома будут направлены пострадавшим от теракта в Москве. Так мы можем поддержать тех, кто пострадал и проявить свою любовь. Так мы можем разделить боль вместе», — написал Александр Алиев в своем аккаунте в Instagram.

Его товарищ по дуэту — Наваи Бекиров выбрал для записи песню «Синия вечность».

Певец ELMAN исполнил песню «Не спеши» с TONI и Seville.

Помимо азербайджанских артистов к акции присоединились Баста, который исполнил «Луч солнца золотого» вместе с Владимиром Пресняковым, «Три дня дождя» и Моной.

Певица Валерия записала кавер на знаменитую компощицию «Благодарю тебя»

вместе с молодым певцом Amirchik. Полина Гагарина свой выбор остановила на композиции «Журавли».