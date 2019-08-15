В Тегеране заявили, что «враги Ирана» должны как можно скорее покинуть Персидский залив

Вражеские силы должны как можно скорее уйти из региона Персидского залива. Об этом в четверг заявил командующий Военно-морскими силами (ВМС) иранской армии, контр-адмирал Хоссейн Ханзади.

«Враги должны как можно быстрее покинуть этот регион (Персидский залив — прим. ТАСС), иначе они будут вынуждены унизительно отступить», — цитирует Ханзади агентство ISNA. Он добавил, что «враги в регионе — это США, Великобритания и Израиль».

По его словам, «время лицемерия и ханжества в Персидском и Оманском заливах закончилось». «Сегодня страны региона как никогда осознают свои интересы», — добавил командующий ВМС.

Ситуация в регионе Персидского залива обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.Госдепартамент США в конце июня объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в зоне Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. Инициативу поддержала Великобритания. 6 августа свою готовность принять участие в коалиции подтвердил Израиль.(ТАСС)