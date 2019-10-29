В Тбилиси обсудили пути развития музыкальных культур Азербайджана и Грузии

В Тбилиси состоялся круглый стол на тему «Азербайджанская (мугамы, народные песни и теснифы) и грузинская (фольклор) музыкальные культуры: исторические корни, связи и перспективы».

По сообщению местного бюро Report, мероприятие прошло при поддержке Международного центра мугама Азербайджана, Государственного фольклорного центра Грузии и Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова.

Идея проекта принадлежит директору Центра мугама народному артисту Мураду Гусейнову, координатор проекта — ученый и исследователь Гюльгусейн Кязымлы. Директор Государственного фольклорного центра Грузии Георгий Донадзе напомнил, что в апреле этого года был подписан меморандум о сотрудничестве с Международным центром мугама. Он проинформировал об истории и направлениях деятельности возглавляемого им центра, отметив необходимость дальнейшего развития культурных связей между Грузией и Азербайджаном. Директор Центра отметил, что в 2020 году запланированы совместные концерты и встречи как в Грузии, так и в Азербайджане.

Выступившие на мероприятии директор Музея народных песен и музыкальных инструментов Грузии Резо Готрикадзе, ученый-исследователь Гюльгусейн Кязымлы, секретарь Союза писателей Азербайджана Ильгар Фахми и другие рассказали о старинных азербайджано-грузинских связях в сфере музыки, отметив необходимость популяризации грузинской культуры в Азербайджане и азербайджанской культуры в Грузии.

В мероприятии также принимал участие посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов.

| 2019-10-29T14:40:44+00:00 29 октября 2019, 15:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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