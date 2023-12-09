В Москве открылся Фестиваль «Созвездие культур стран Содружества независимых государств в “Иностранке”».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, фестиваль посвящен национальному культурному наследию и традициям народов стран СНГ. В рамках фестиваля состоялась выставка работ заслуженного художника Азербайджана и России Аскера Мамедова.

В программе фестиваля – художественные и документальные фильмы, музыкальные концерты, мастер-классы национальных ремёсел, поэтические чтения, художественные выставки, лекция об объектах культурного наследия, охраняемых ЮНЕСКО. Специальное мероприятие в рамках фестиваля – литературно-музыкальный вечер, посвященный 95-летию писателя Чингиза Айтматова.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, выступая на открытии фестиваля, отметил что Азербайджан издревле славится богатейшими традициями своей культуры, которая занимает достойное место в сокровищнице мировой культуры.

«Даже в сложные периоды своей истории азербайджанский народ сохранял свою культурную идентичность, всегда бережно относился к культуре целом, что сыграло исключительную роль в формировании и укреплении государственности нашей страны. Это стало стержнем философии государственного строительства общенационального лидера азербайджанского народа Гейдар Алиева, столетний юбилей которого отмечается в этом году», — сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что на основе этих традиций под руководством Президента Азербайджана Ильхам Алиева создается концепция современной культурной политики страны, претворяются в жизнь государственные программы в сфере охраны культурного наследия, искусства и литературы, реализуются программы по восстановлению и реставрации памятников истории и культуры на освобожденных от оккупации территориях.

«Баку становится площадкой межкультурного диалога, примером которого можно назвать инициированным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Бакинский процесс, в рамках которого проводится Всемирный форум по межкультурному диалогу. В разработке и реализации культурных инициатив необходимо отметить значительную роль Фонда Гейдара Алиева и действующего в России представительство Фонда, который проводит большую работу», — подчеркнул П.Бюльбюльогу.

Он напомнил, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева, который возглавляет Вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, осуществляются национальные и международные проекты по сохранению и продвижению культурных ценностей, ведется работа по реставрации памятников культурного наследия не только в Азербайджане, но и в ряде других стран.

В заключение выступления посол Полад Бюльбюльоглу исполнил стихотворение Самеда Вургуна «Азербайджан».