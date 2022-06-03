Среди тех, кто получает зерно, вывезенное из захваченных районов Украины, есть и турецкие покупатели. Об этом Reuters заявил украинский посол в Турции Василий Боднар. Он добавил, что Киев обратился к Анкаре за помощью в поиске и наказании лиц, ответственных за поставки.

«Россия беззастенчиво ворует украинское зерно и вывозит его из оккупированного Крыма. Это зерно отправляется в зарубежные страны, в том числе в Турцию», — рассказал Боднар журналистам в Анкаре.

Как рассказал Боднар, Россия вывозит украденное зерно из Крыма, аннексированного в 2014 году. «Мы обратились к Турции с просьбой о помощи и по предложению турецкой стороны возбуждаем уголовные дела в отношении тех, кто ворует и продает зерно», — сказал он. Посольство Украины в Анкаре сообщило, что к перевозке украденного зерна причастны суда «Надежда», «Финикия», «Сормовский», «Вера» и «Михаил Ненашев».

Накануне турецкое агентство Anadolu со сылкой на дипломатические источники сообщило, что Анкара, Киев, Москва и ООН подготовили план по поставкам на мировые рынки 20 млн тонн зерна, которые сейчас заблокированы в украинских портах.

В России ранее требовали снятия санкции с российского экспорта в обмен на разблокировку портов. Параллельно зерно из Херсонской области Украины начали вывозить через Крым, сообщили в оккупационной администрации Херсона. Однако, сообщает CNN, часть захваченного зерна отправляют в Сирию.