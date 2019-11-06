В Таджикистане сообщили, что напавшие на погранзаставу были боевиками ИГ

Лица, совершившие нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе, были боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), они проникли туда со стороны Афганистана. Об этом в среду сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

«Они [нападавшие] перешли границу со стороны Исламской Республики Афганистан со спецзаданием, все являются членами террористической группировки ИГ», — говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, боевики проникли 3 ноября в Кубодиенский район Таджикистана со стороны уезда Калаи-Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана. Террористы на допросе признались, что пограничная застава «Ишкобод» была «наиболее удобным местом» для них.

Ранее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Таджикистана сообщил, что вооруженная группа из 20 человек совершила нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе, в районе Рудаки, приблизительно в 50 км к западу от Душанбе. В результате проведенной операции силовых структур 15 вооруженных преступников были ликвидированы, пятеро задержаны. Во время операции один солдат пограничных войск и один сотрудник МВД Таджикистана погибли.(ТАСС)