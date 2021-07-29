Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоится очередное заседание по уголовному делу Егиша Астаняна, Карена Арамяна, Тиграна Авакяна, Григора Геворкяна, Овсепа Манукяна, Геворга Мартиросяна, Роберта Геворкяна, Вагаршака Аветисяна, Володи Акопяна, Андраника Сукиасяна, Андраника Манукяна, Григора Сагателяна, Эдуарда Гирагусяна, обвиняемых в участии в боях в Карабахе в составе армянского террористического вооруженного формирования, передает Report.

Процесс пройдет под председательством судьи Фаига Ганиева.

Отметим, что предварительное следствие по уголовному делу членов вооруженных формирований Армении, захваченных и разоруженных в результате антитеррористической операции Службы госбезопасности Азербайджана 13 декабря 2020 года, проводило Главное следственное управление СГБ.

Было установлено, что группа вооруженных армянских граждан 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекла госграницу с Азербайджаном, заняла позицию в лесном массиве в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района и совершила террористические, подрывные и другие преступные действия против военнослужащих и мирных жителей АР.

За период до 13 декабря они нападали на предприятия, учреждения и организации либо на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары и другие действия, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

В связи с вышеуказанными фактами в отношении 27 членов незаконного вооруженного формирования, в том числе Егиша Астаняна, Карена Арамяна, Тиграна Авакяна и других, выдвинуты обвинения по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК АР.