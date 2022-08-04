Группа радикальных религиозных фанатиков напала на посольство Азербайджана в Лондоне.

Как сообщает АПА со ссылкой на лондонское издание Metro, ворвавшиеся в посольство Азербайджана в Великобритании лица являются членами радикальной религиозной группировки «The Mahdi Servants Union».

По данным издания, это базирующаяся в Лондоне организация мусульман-шиитов, заявившая на своем сайте о желании установить «господство цивилизации».

Отмечается, что лидером группировки является Ясир аль-Хабиб: «На опубликованных в социальных сетях снимках члены группировки размахивают своими флагами с балкона посольства Азербайджана в Кенсингтоне, расписывают на арабском лозунги на стене и срывают азербайджанский флаг». (https://www.youtube.com/shorts/jTN1SqUz0-Q)

В сообщении также подчеркивается, что лидер организации Ясир аль-Хабиб является спорным религиозным деятелем. Сообщалось, что его фильм “Госпожа рая” был снят с проката в Великобритании в начале этого года после протестов некоторых мусульман-суннитов из-за интерпретации исламской истории.