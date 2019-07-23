В связи с юношеским фестивалем на некоторых улицах изменят направление движения транспорта

В связи с проводимым в Баку Летним европейским юношеским олимпийским фестивалем на некоторых улицах и проспектах столицы будет изменено направление движения транспорта.

Как сообщил Report начальник отдела Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, в связи с проведением велосоревнований с 09:00 утра до 13:00 часов и с 16:00 до 20:00 23 июля движение транспорта будет полностью ограничено от 14 км Сальянской трассы до мечети Биби-эйбат.

В то же время, в связи с проведением основных соревнований 24 и 25 июля на участке от круга Азнефть до 14 км Сальянского шоссе, а также на улицах и проспектах в направлении поселка Баилово с 09:00 до 13:00 часов и с 16:00 до 20:00 движение транспорта будет полностью ограничено.

Управление государственной дорожной полиции города Баку просит водителей воспользоваться альтернативными дорогами.