ЗАО «Азербайджанские железные дороги» обратилось к пассажирам в связи с резким ухудшением погодных условий.

Согласно информации, 23-24 декабря ожидается резкое ухудшение погоды в Баку и на Абшеронском полуострове, прогнозируются осадки и усиление ветра.

В соответствии с инструкциями в целях безопасности пассажиров машинист может снизить скорость движения поезда на территориях с сильным ветром (на берегу моря, на открытой местности). В этом случае есть вероятность возникновения задержек в движении составов.

«Просим пассажиров учитывать это при планировании своих поездок, а также соблюдать осторожность на платформах и следовать правилам безопасности», — говорится в обращении.