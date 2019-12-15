В США вводят санкции против ключевого ядерного объекта Ирана

Власти США вводят санкции в отношении иранского ядерного объекта «Фордо». В рамках ядерной сделки были достигнуты соглашения, согласно которым «Фордо» не попадает под американские санкции. Иранцы пообещали перепрофилировать центр, однако 7 ноября Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что на подземном ядерном объекте начались работы по обогащению урана, что запрещено по условиям ядерной сделки

США вышли из «ядерного соглашения» еще в 2018 году. Тогда Дональд Трамп пообещал, что введет санкции в отношении Ирана и любой другой страны, которая поможет республике в создании ядерного оружия».

После этого иранские власти тоже сняли с себя часть обязательств по договору.

Как сообщает РИА Новости, проектом по перепрофилированию «Фордо» должна была заняться российская компания «Росатом» — из газовых центрифуг должны были сделать производство стабильных изотопов теллура и ксенона в медицинских целях (kp.ru)