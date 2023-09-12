Ядерные угрозы со стороны руководства России требуют от НАТО гораздо более агрессивной реакции, чем сейчас, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Раймунд Анджейчак, передает Guardian.

По его мнению, Альянс должен напомнить, что у него тоже есть ядерное оружие. «Не хочу нагнетать обстановку, но что не так с нашим лексиконом? НАТО — это ядерная организация», — сказал Анджейчак.

Он сравнил руководство России с гангстерами, отметив, что Запад имеет дело «с сумасшедшими плохими парнями». Военный сослался на неоднократные угрозы Москвы применить ядерное оружие и решение Владимира Путина разместить такие боеголовки в Беларуси. «Все ушли в парк курить сигары, гангстеры кладут на стол оружие, а мы в панамских футболках смотрим на это и говорим: «Ну, у меня тоже есть пистолет, но я оставил его дома», — отметил Анджейчак.

Он считает, что НАТО следует быть жестче по отношению к России. Например, ответной реакцией на подобные угрозы могут стать демонстративные полеты бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие.

«В 70-е и 80-е годы 30% бомбардировщиков B-52 летали постоянно и имели ядерное оружие с готовыми к действию пилотами. Сегодня перед нами стоит задача произнести слово B61 (основная термоядерная гравитационная бомба США), так что давайте менять подходы», — призвал Анджейчак.

Он обратил внимание, что после того, как президент Польши Анджей Дуда попросил присоединиться к программе ядерного обмена НАТО в связи с размещением российских ракет в Беларуси, наступила полная тишина.

Анджейчак призвал Альянс определиться со своими действиями на случай, если наемники ЧВК «Вагнер» все-таки нападут на Польшу или другого члена блока. В частности, будет ли НАТО расценивать это как атаку со стороны России и реагировать согласно 5-й статье устава, предусматривающей коллективную оборону.

По его словам, этот вопрос очень чувствителен для Польши, поскольку у нее не будет времени на раздумья из-за географического расположения. «Мы имеем прямую границу с Калининградской областью и Беларусью. Это уже не холодная война 2.0», — пояснил генерал.

Ранее Путин объявил о размещении ядерного оружия в Беларуси, а ее глава Александр Лукашенко пригрозил использовать эти ракеты в случае нападения, указав на возможность такового со стороны Польши.

В первые же дни вторжения в Украину Кремль перевел в «особый режим боевого дежурства» российскую ядерную триаду, а затем многократно грозил применением ядерного оружия от лица депутатов Госдумы и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

1 сентября этого года стало известно, что российская армия поставила на боевое дежурство межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», способную нести широкий спектр ядерных и гиперзвуковых боеприпасов.

Насколько прав глава Генштаба Польши, когда призывает руководство НАТО отвечать соответствующей жесткой риторикой или даже полетами бомбардировщиков на ядерные угрозы, которые нередко звучат из уст представителей верхушки России и Беларуси? Не опасно ли это в том смысле, что может вызвать неадекватную реакцию Москвы и подвигнуть ее применить-таки ядерное оружие на территории Украины?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Украинский военный обозреватель, координатор группы «Информационное сопротивление», эксперт по оборонному планированию, применению войск и развитию армии Константин Машовец считает, что Анджейчак прав, на все 100%. По его мнению, нет опасности вызвать неадекватную реакцию Москвы. «Российские ядерные силы не в том состоянии, что бы составить паритет соответствующим силам НАТО.

Применение ядерного оружия РФ на территории Украины возможно только в том случае, если это не вызовет ответную реакцию НАТО (любого уровня), именно это имеет в виду польский генерал. Ибо, одним из ключевых элементов нынешней стратегии Кремля как раз и является ядерный шантаж. Анджейчак предлагает лишить Кремль этого элемента. Ключевой вопрос тут — уровень демонстрации и соответственно, уровень реальной готовности.

Все прекрасно понимают реальный уровень готовности стратегических ядерных сил РФ к боевому применению. Анджейчак тоже «в курсе дела». Другими словами, у Путина тоже есть предел эскалации. Другое дело тактическое ядерное оружие (ТЯО), но это тема отдельного разговора…», — говорит Машовец.

Белорусский аналитик, журналист, демократический активист Александр Отрощенков (Варшава) отметил в свою очередь, что Польша и её союзники по НАТО уже достаточно давно планируют свои действия исходя из того, что ТЯО размещено в Калининградской области. «Поэтому размещение ТЯО на территории Беларуси ничего принципиально не меняет. Кроме того, до сих пор не было представлено никаких достоверных свидетельств того, что это оружие доставлено в Беларусь. Да, есть многочисленные заявления Путина и Лукашенко, но сомнения в том, что этот факт имеет место, звучали и в Брюсселе и в Вашингтоне», — заявил аналитик.

Беспокойство начальника польского Генштаба можно понять, полагает он. «Ведь именно Польша и Балтийские страны, а не Брюссель и Вашингтон могут стать первыми целями атаки со стороны России или с территории Беларуси. И для подготовки к отражению такой агрессии в Польше принимаются необходимые меры. Постоянно закупаются новые виды вооружений. Но очевидно союзники по НАТО пока не видят необходимости принимать реальные меры в ответ на, безусловно, агрессивные, но, все же, всего лишь слова, доносящиеся из Москвы и Минска. Тем более, что действия россиян никак не говорят о готовности к эскалации на польском направлении. Так, на днях было объявлено, что анонсированные в декабре прошлого года на самом высоком уровне внеочередные учения Запад-2023 – проводиться не будут», — сообщил эксперт.

В чем Раймунд Анджейчак, безусловно прав, так это в том, что именно отсутствие реакции провоцирует агрессивные действия Москвы, а не наоборот, отметил он. «Путин давно продемонстрировал всему миру, что он делает ровно столько, сколько ему позволяют. Если он не столкнется с жесткой реакцией на угрозы применения ядерного оружия, то продолжит сыпать этими угрозами. Но вряд ли он решится на применение этого оружия, потому что точно знает, что ответные действия ему не понравятся», — заключил Отрощенков.