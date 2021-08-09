Правительство Соединенных Штатов вводит новые санкции против трех российских компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ, опубликованный на сайте Федерального реестра США.

Под санкции попали российское научно-производственное предприятие «Пульсар», компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest.

Госдепартамент США связывает их деятельность с нарушением национального законодательства Соединенных Штатов о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики и Сирии.

Решение о введении ограничительных мер вступило в силу 29 июля. Кроме прочего, в черном списке фигурируют еще две компании из Ирака и Сирии.

Санкции будут действовать два года. Их срок может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.