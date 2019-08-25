В США появились подводные библиотеки

Два отеля на острове Ки-Уэст во Флориде предлагают своим гостям бесплатно приобщиться к классической литературе, не выходя из бассейна.

Как передаёт Report, об этом сообщает Travel and Leisure.

Сообщается, что водонепроницаемые книги нельзя испортить, случайно пролив на них сок или алкоголь.

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С ними можно плавать и в принципе держать их под водой неограниченное время.

В ассортименте библиотек — в основном, классические романы и поэмы. Есть, например, Шекспир, Марк Твен и стихи Уильяма Йейтса (report.az).

| 2019-08-25T15:45:07+00:00 25 августа 2019, 15:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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