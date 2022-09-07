«Мы ведем переговоры с Азербайджаном, в ближайшее время будет подписан контракт».
Об этом # сказал генеральный директор турецкой компании “Armelsan” Джан Эмре Бакым, участвующий в 4-й выставке “ADEX”, проводимой в Баку.
Он напомнил, что компания функционирует более 10 лет: «Наша компания производит в Турции оборонную технологию, средства подводной акустики, подводные радары, роботы, управляемые на расстоянии. Роботы могут работать на глубине 3000 метров. Мы производим также роботы, которые могут обезвреживать подводные мины. Наши контакты в связи с производимой продукцией продолжаются с надлежащими структурами Азербайджана. Раскрывать детали пока не буду».