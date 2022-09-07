«Мы ведем переговоры с Азербайджаном, в ближайшее время будет подписан контракт».

Об этом # сказал генеральный директор турецкой компании “Armelsan” Джан Эмре Бакым, участвующий в 4-й выставке “ADEX”, проводимой в Баку.