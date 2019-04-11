В проектах строительства социального жилья льготному фонду достанутся крохи

Госагенство жилищного строительства огласило очередного победителя тендера на строительство социального жилья в Ясамальском районе столицы. Первенство с правом возведения 12-ти жилых зданий на территории в 15,4 га получила ЖСК «Кристалл Абшерон».

Упомянутая компания получит земельный участок со всей необходимой инженерно-коммуникационной системой и инфраструктурой на территории Ясамальского жилого комплекса. Здесь она отстроит 12 жилых зданий, а взамен передаст Госагенству жилстроя 189 квартир, реализуемых OOO MIDA по льготным ценам. По средним подсчетам, государству будет передано всего три жилых здания из двенадцати. Квартиры в остальных домах переходят в собственность ЖСК «Кристалл Абшерон» и будут проданы по рыночной стоимости.

Сообщается, что в обмен на инвестиции компания строит по смете, подготовленной по заказу Госагенства и прошедшей госэкспертизу. ЖСК вложит в строительство 40 млн. манатов. Кстати, «Кристал Абшерон» уже четвертая по счету частная строительная компания, привлеченная Госагентством к возведению домов в жилом комплексе Ясамал. Ранее Госагентство освоило 11 из 18 млн. манатов предусмотренного финансирования под строительство здесь соответствующей телекоммуникационной инфраструктуры и торгового центра.

Интерес инвесторов к проектам строительства социального жилья понятен. Как видно из условий сотрудничества, компании получают обширные земельные участки, располагают отстроенной за государственный счет инфраструктурой и прочими благами. Словом, строят с комфортом, не имеют проблем с бюрократическими проволочками, не несут негласных расходов. Взамен всего этого государство получает лишь 30% квартир, отстроенных частными инвесторами. Они и становятся предметом массового ажиотажа в ходе электронных распродаж ООО MİDA, остальные 70% — собственность ЖСК.

Вспоминая историю вопроса, в самом начале проекта льготного жилья о привлечении частных инвесторов не было речи. Позже единый застройщик многоэтажного строительства объявил, что на территории, выделенной под социальный проект, будут предоставляться участки под строительство частным компаниям на основе тендера. Разумеется, что частники строят не бесплатно — часть отстроенных метров получает компания-инвестор, а другая переходит в ведение Госагенства по жилищному строительству.

Казалось бы, привлечение к проекту частных инвесторов избавляет государство от расходов. Однако от этого сокращается количество отстраиваемого бюджетного жилья, а земли для строительства остается все меньше, утверждает глава Ассоциации риелторов Азербайджана Эльнур Азадов. Собеседник считает, что оставшееся место нужно выделить под бюджетные метры.

«Участков под строительство в окрестностях города осталось совсем мало, почти ничего. На выделенной в Говсанском и Ясамальском районах территории именно льготных квартир строится гораздо меньше, чем квартир, реализуемых по рыночным ценам. Кстати, второй проект строится далеко за городом, в столичном поселке Говсан, поскольку места в ближайшей окрестности города нет. Судя по всему, для его продолжения государство будет вынуждено покупать земельные участки у частных лиц», — сказал он о возможных перспективах.

Так называемых льготных квадратных метров в рамках проектов социального жилищного строительства строится меньше, чем по рыночной стоимости, а спрос растет. Граждан такие квартиры привлекают не столько ценами – стоимость соцжилья не сильно разнится от средней по рынку, — а условиями ипотеки. По итогам минувшего года поступило 60 тыс. обращений, только 6 тысяч из них прошли регистрацию, а на продажу было выставлено всего 325 квартир.

Возвращаясь к проекту 12-ти жилых зданий, возводимых «Кристалл Абшерон», Азадов сообщил, что себестоимость их строительства высока. По средним подсчетам эксперта, в зданиях будет 650 квартир. Исходя из средней площади жилья в 65 квадратных метров при заявленных инвестициях в 40 млн. манатов себестоимость квадратного метра выходит не маленькая – свыше 700 манатов, тогда как иным стройкомпаниям она обходится в 400 манатов. Словом, победившая в тендере на возведение социального жилого фонда компания отстроит дома недешево.