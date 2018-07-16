В Париже встретили сборную Франции по футболу после победы на ЧМ-2018

Игроки футбольной сборной Франции в понедельник, 16 июля, вернулись на родину после победы на чемпионате мира. В парижском аэропорту имени Шарля де Голля чемпионов встретила министр спорта Франции Лора Флессель. В этот же день игроки и их тренер Дидье Дишам приедут на Елисейские поля, где праздничные мероприятия посетят предположительно несколько сотен тысяч болельщиков.

Вечером того же дня президент Франции Эмманюэль Макрон намерен принять футболистов в Елисейском дворце. Чемпионов наградят орденами Почетного легиона, сообщил представитель администрации президента, не уточнив дату церемонии награждения.

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