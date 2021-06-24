Польша и страны Балтии встретили сопротивлением предложение Франции и Германии провести саммит Европейского Союза с участием президента России Владимира Путина. Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг, 24 июня, заявил, что эта идея — сродни «попытке привлечь медведя, чтобы уберечь горшок с медом».

«Мы должны взаимодействовать с Россией, но быть очень осторожными в отношении реальных намерений путинского режима», — подчеркнул Науседа. «Мы пока не видим никаких радикальных изменений в поведении России», — отметил президент Литвы. «Если — без каких-либо позитивных изменений в поведении России — мы начнем налаживать взаимодействие с ней, это пошлет очень неопределенные и плохие сигналы, например странам Восточного партнерства», — считает он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что первый с 2014 года саммит с участием Путина стал бы шансом для переговоров Европы с Москвой.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в германском бундестаге 24 марта, тоже указала, что Евросоюз «должен стремиться к прямым контактам с Россией и российским президентом». (DW)