Глава Федерации футбола Франции рассказал, что Килиан Мбаппе хотел уйти из сборной.
«Мы встретились с ним после Евро-2020. Он считал, что федерация не защищала его от критики и негатива в соцсетях после незабитого пенальти.
Он был зол и не хотел больше играть за сборную Франции. Но, конечно, это было не на полном серьезе, он просто был очень расстроен вылетом [от Швейцарии], поскольку является победителем.
Он отличный парень и намного более командный игрок, чем нам кажется», – сказал Ноэль Ле Гре JDD.
Килиан Мбаппе ответил главе Федерации.
«Вообще-то я объяснил, что дело в расизме, а не в пенальти. Но он посчитал, что расизма не было…» – написал футболист. (sports.ru)