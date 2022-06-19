Глава Федерации футбола Франции рассказал, что Килиан Мбаппе хотел уйти из сборной.

«Мы встретились с ним после Евро-2020. Он считал, что федерация не защищала его от критики и негатива в соцсетях после незабитого пенальти.

Он был зол и не хотел больше играть за сборную Франции. Но, конечно, это было не на полном серьезе, он просто был очень расстроен вылетом [от Швейцарии], поскольку является победителем.

Он отличный парень и намного более командный игрок, чем нам кажется», – сказал Ноэль Ле Гре JDD.