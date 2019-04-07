В МИД Пакистана предупредили о подготовке Индией новой атаки

Пакистан обладает надежными разведывательными данными, согласно которым Индия планирует совершить новый акт агрессии в отношении этой страны в период с 16 по 20 апреля. Как передает ТАСС, об этом, как сообщил в воскресенье канал Geo TV, заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши в ходе пресс-конференции.

«Новый акт агрессии со стороны Индии в отношении Пакистана произойдет, вероятно, в период между 16 и 20 апреля. Согласно надежным разведывательным данным, которыми мы располагаем в настоящий момент, Индия может планировать новый инцидент, подобный тому, что произошел в округе Пулвама [индийского штата Джамму и Кашмир], чтобы усилить дипломатическое давление на Пакистан и оправдать боевые действия против Пакистана», — цитирует телеканал заявление министра.

Куреши также добавил, что после консультаций с премьер-министром страны Имраном Ханом было принято решение поделиться информацией о готовящейся атаке с населением страны и международным сообществом.

Глава МИД Пакистана также призвал ООН сыграть роль в сохранении мира и стабильности в регионе, указывает Geo TV. «Пакистан информировал всех пятерых постоянных членов Совета Безопасности ООН о попытках Индии нарушить мир», — заявил Куреши.