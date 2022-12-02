Российское командование копит силы в Беларуси, чтобы, собрав достаточное количество войск, ударить по территории Украины и вдоль ее границ. Об этом «Новой газете. Европа» рассказал российский военный, который сейчас находится в Гродно. По его словам, к середине декабря сюда отправят мобилизованных, и после обучения здесь к наступлению будет готово более 300 тысяч человек.

«В отдельных частях россиянам передана вся матчасть и техника. Белорусы обеспечивают провизию и снабжение. Разворачиваются полевые лагеря», — рассказал источник издания. По его данным, наступление назначено на декабрь, «когда подморозит, и почва окончательно застынет». В это же время ВС РФ попробуют прорваться через Бахмут на Славянск и Краматорск».

Собеседник издания называет самоубийством, план наступления со стороны Беларуси: сейчас территория Украины от границы на много километров вглубь страны заминирована, дороги срыты, ландшафт представляет собой леса и болота, а все направления пристреляны украинской артиллерией.

«Тысячи положим сразу. Вдоль границы построены серьезные укрепления, прорыты противотанковые рвы три метра шириной. Все направления пристреляны украинской артой. Ни до Киева, ни до Ковеля мы не дойдем. Путину явно впаривают этот план как очередной блицкриг», — считает российский военнослужащий.