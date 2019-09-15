В междоусобных боях в ЦАР погибли 23 боевика

Двадцать три боевика убиты в Центральноафриканской республике (ЦАР) в ходе столкновений между двумя вооруженными группами на северо-востоке страны в районе города Бирао. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя миротворческий миссии ООН в ЦАР Владимира Монтейро.

По его словам, участники столкновений — члены Народного фронта возрождения ЦАР и Движения центральноафриканских освободителей за справедливость. В текущем месяце они уже второй раз вступают в вооруженное противоборство, отметил Монтейро.

| 2019-09-15T00:33:22+00:00 15 сентября 2019, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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