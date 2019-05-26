В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина

Россиянин Алексей Макеев, находящийся в мексиканской тюрьме, был избит сокамерниками за провокацию, сообщили РИА Новости в воскресенье в российском посольстве в Мехико.

«По информации руководства тюрьмы, он провоцировал своих сокамерников, за что и был избит. По состоянию на воскресенье, угрозы его жизни нет, он находится в больнице», — сказал представитель посольства.

По данным российских дипломатов, никаких официальных данных о том, что Макеева обворовывают в тюрьме, у них нет, кроме того ему предоставлена государственная юридическая защита.

Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.