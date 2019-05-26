В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина

Россиянин Алексей Макеев, находящийся в мексиканской тюрьме, был избит сокамерниками за провокацию, сообщили РИА Новости в воскресенье в российском посольстве в Мехико.
Ранее сам Макеев опубликовал в YouTube видеообращение, в котором заявил, что «администрация и заключенные вымогают, воруют и отбирают у (него) деньги, избивают, насилуют сексуально, покушаются на (его) жизнь». Он далее заявил, что предоставленный ему переводчик «фальсифицирует перевод».
«По информации руководства тюрьмы, он провоцировал своих сокамерников, за что и был избит. По состоянию на воскресенье, угрозы его жизни нет, он находится в больнице», — сказал представитель посольства.
По данным российских дипломатов, никаких официальных данных о том, что Макеева обворовывают в тюрьме, у них нет, кроме того ему предоставлена государственная юридическая защита.
Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.
| 2019-05-26T23:21:15+00:00 27 мая 2019, 07:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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