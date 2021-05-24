Российский форвард армянского «Пюника» Антон Кобялко рассказал, как его избили в аэропорту в Армении 20 мая. В избиении принимали участие главный тренер клуба Егише Меликян и заместитель генерального директора Ким Аракелян, который также входит в Исполком федерации футбола Армении.

«Решил узнать у главного тренера клуба Егише Меликяна, чем я его так «спровоцировал», что он решил оскорбить меня и мою мать? Сказал ему, что он должен извиниться передо мной. Он в ответ: «Не, ни за что». И тут я уже дал ему пощечину. На меня налетел помощник тренера. Затем поднялся и сам Меликян, они стали за мной гоняться, но ничего не вышло. Вдруг прибежали еще несколько человек — какие-то работники. В итоге за мной гнались человек пять, но не догнали. Доехал до аэропорта. Поставил багаж на ленту и начал проходить досмотр. Только стал забирать сумки, как увидел, что на меня летит мужчина — это был Меликян. Он зарядил мне в область уха. Началась заварушка: мы с ним начали выяснять отношения, после чего со спины мне неожиданно прилетел удар по голове», – рассказал Кобялко в интервью «Чемпионату».

Также Кобялко сказал, что после инцидинета в отделении полиции заявил, что подавать заявление не будет и претензий ни к кому не имеет. Футболист объяснил это тем, что решил проблему другим путем.

Меликян отрицает факт избиения. Тренер заявил: «Из всего этого сделали какое-то кино».

Кобялко не единственный российский игрок в «Пюнике», цвета армянского клуба также защищает голкипер Станислав Бучнев. В последние годы в «Пюнике» работали российские тренеры Андрей Талалаев и Александр Таханов, Меликиян возглавил команду в 2021 году. В последнем чемпионате Армении клуб занял восьмое место.

Кобялко выступал за «СКА-Хабаровск», екатеринбургский «Урал», «Оренбург», калининградскую «Балтику».

Ранее сообщалось, что Главный тренер «Пюника» опроверг информацию о драке с футболистом. (Gazeta.ru)

Отметим, что отношения между тренером и игроком испортились после игры между командами «Пюник» и «Арарат-Армения» . В итоге с российским футболистом были досрочно прекращены все соглашения.