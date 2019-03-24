В космос запустили рой из 100 миниатюрных спутников

Более 100 миниатюрных спутников Sprite массой 5 граммов каждый запущены в космосе с борта американского космического аппарата KickSat 2, сообщил его разработчик Зак Манчестер, передает РИА Новости.

Сам спутник KickSat 2, созданный в Корнеллском университете, был выведен на орбиту в феврале с борта грузового корабля Cygnus после отстыковки от МКС. Внутри него находились 104 миниатюрных спутника Sprite в виде чипа — пластины размером 3,5 на 3,5 сантиметров и массой 5 граммов с радиопередатчиком. Первая попытка запуска 104 спутников Sprite с борта аппарата KickSat 1 в 2014 году была неудачной.

Миниатюрные спутники в будущем смогут использоваться для решения научных задач.

Манчестер на своей странице в Twitter сообщил, что команда на запуск роя из 104 миниатюрных спутников Sprite была выдана с Земли 19 марта, и попросил радиолюбителей по всему миру информировать его о приёме сигналов с них. Позже астроном Сес Басса подтвердил поступление сигналов со спутников.

Манчестер также отметил, что радиолюбителям стоит поторопиться услышать сигналы, так как миниатюрные спутники быстро снижаются и вскоре сгорят в атмосфере.