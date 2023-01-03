Основанная миллиардером Илоном Маском компания SpaceX провела первый пуск в 2023 году и отправила в космос 114 малых спутников на ракете Falcon 9. Об этом сообщается в Twitter-аккануте компании.

Как говорится в релизе, Transporter-6 является шестой миссией SpaceX по доставке на орбиту малых спутников. Запуск состоялся со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Ракета-носитель первой ступени, поддерживающая эту миссию, ранее запускала GPS III-3, Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34 и 10 миссий Starlink. После разделения ступеней Falcon 9 приземлится на станции.

По информации издания Spaceflight Now, спутники принадлежат операторам из 23 стран, в том числе компании EOS Data Analytics.