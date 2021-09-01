Китай намерен вывести на низкую околоземную орбиту 36 спутников, которые будут собирать сведения о возможных стихийных бедствиях, сообщило агентство Синьхуа.

Программу запуска официально представили в аэрокосмическом городке Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань.

Планируется, что данная сеть будет отправлять на Землю изображения с высоким разрешением. Система будет фиксировать геологические деформации поверхности земли на миллиметровом уровне.

Благодаря этому удастся предсказывать обвалы, оползни и другие природные катастрофы.

Первый спутник в рамках этой программы отправится на орбиту в июне 2022 года, сообщил глава совета директоров компании Го Цзяньцян.

Согласно официальным данным, в прошлом году стихийные бедствия нанесли Китаю прямой экономический ущерб на сумму более 370 млрд юаней (около $57,9 млрд).