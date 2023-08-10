Китай запустил ракету-носитель CERES-1 Y7 с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, выведя семь спутников на запланированную орбиту.

Как передает # со ссылкой на информагентство Xinhua, коммерческая ракета стартовала с космодрома в 12:03 по пекинскому времени, с семью спутниками на борту.

Среди них – спутник Xiguang-1 01, оснащенный гиперспектральными, инфракрасными и панхроматическими камерами, который будет в основном использоваться для наблюдения за Землей, обслуживания природных ресурсов, сельского хозяйства, лесного хозяйства, и предотвращения стихийных бедствий.