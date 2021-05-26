Запуск ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 14.59 по времени Восточного побережья США (22.59 по бакинскому времени), сообщает РИА Новости.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Его цель — обеспечить доступ к высокоскоростному интернету в любой точке планеты. С выводом на орбиту очередной партии из 60 аппаратов, число спутников в созвездии Starlink превысит 1,7 тысячи. Созвездие спутников Starlink разворачивается на орбите высотой 550 километров, как ожидается, в будущем будет включать до 12 тысяч аппаратов.