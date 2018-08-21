В Израиль стали реже пускать россиян из-за просьб об убежище

Власти считают, что претенденты на убежище руководствуются не политическими, а экономическими мотивами, когда въезжают, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность работать в стране.

По его подсчетам, с января по июнь 2018 года политическое убежище в Израиле запросили 1 тысяча 344 россиянина против 635 за весь прошлый год. В 2016-м таких случаев было 395, в 2015-м — 14, в 2013 — три, ни одного в 2014-м, а также за весь период с 2009 по 2012 годы. РИА Новости

Израиль значительно увеличил число отказов во въезде гражданам РФ из-за участившихся случаев обращений россиян за политическим убежищем, пишет во вторник газета «Гаарец» со ссылкой на профильное подразделение местного МВД.