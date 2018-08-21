В Израиль стали реже пускать россиян из-за просьб об убежище

Израиль значительно увеличил число отказов во въезде гражданам РФ из-за участившихся случаев обращений россиян за политическим убежищем, пишет во вторник газета «Гаарец» со ссылкой на профильное подразделение местного МВД.

Власти считают, что претенденты на убежище руководствуются не политическими, а экономическими мотивами, когда въезжают, пользуясь безвизовым режимом для туристов, а затем оформляют запрос на убежище, чтобы на время его рассмотрения иметь возможность работать в стране.
По его подсчетам, с января по июнь 2018 года политическое убежище в Израиле запросили 1 тысяча 344 россиянина против 635 за весь прошлый год. В 2016-м таких случаев было 395, в 2015-м — 14, в 2013 — три, ни одного в 2014-м, а также за весь период с 2009 по 2012 годы.

РИА Новости

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| 2018-08-21T20:42:08+00:00 22 августа 2018, 01:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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