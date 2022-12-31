Жители Финляндии стали реже посещать сауны на фоне энергокризиса, несмотря на предрождественскую традицию. Об этом сообщает Financial Times.

По словам заммэра Хельсинки Анни Синнемяки, многие финны традиционно ходят в сауну в канун Рождества, но в этом году некоторые отказываются от этого обычая из-за подорожания электроэнергии.

Синнемяки отметила, что потребление электроэнергии в ноябре сократилось на 9 процентов по сравнению с прошлым годом. Если ситуация в энергетике ухудшится, то «может случиться так, что все сауны будут отключены», добавила она.

По данным FT, из-за энергокризиса в Финляндии ограничили время работы рождественских огней, уменьшили температуру в муниципальных зданиях до 20 градусов, разрешили не отогревать футбольные поля, а катки использовать только во время похолодания.

В местных бассейнах уже отключили сауны либо ограничили их работу.