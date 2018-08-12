В Идлибе число жертв при взрыве на оружейном складе выросло до 50 человек

Число погибших при взрыве на складе с оружием в деревне Сармада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии увеличилось до 50, сообщил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.

Ранее источник сообщил о 36 погибших, более 40 пострадали.

«Число жертв взрыва на складе с оружием в Сармаде увеличилось до 50, около 40 человек доставлены в различные больницы», — заявил источник. По его словам, взрыв произошел на складе торговца оружием Абу Язина аль-Хомси. Склад находился на нижнем этаже жилого здания, и взрыв привел к полному обрушению дома. На данный момент причина взрыва не установлена.

 

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| 2018-08-12T22:43:24+00:00 13 августа 2018, 06:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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