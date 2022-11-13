Вице-президент Турции Фуат Октай заявил журналистам, что теракт на пешеходной улице Истиклал в Стамбуле был совершен женщиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Нападавшей была женщина, которая взорвала бомбу. В результате взрыва погибли шесть человек. Число раненых увеличилось до 81, состояние двух из них оценивается как тяжелое», — сказал он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 53, погибших — до шести человек. По его словам, предварительные данные после взрыва в этом городе указывают на теракт.