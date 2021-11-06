Количество погибших в результате аварии с участием бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне достигло 98, пострадали 92 человека, сообщило Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ранее мэр столицы Ивонн Аки-Савьерр сообщила о 94 погибших. По ее словам, взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком.
Как уточняет ведомство в своем последнем заявлении, авария произошла поздно вечером в пятницу. По данным спасателей, грузовик, с которым столкнулся бензовоз, был гружен гранитом. Машины столкнулись, когда бензовоз пытался выехать на заправку. Вскоре после аварии из обоих автомобилей вышли водители и предупредили столпившихся на месте происшествия местных жителей не приближаться к машинам из-за утечки топлива.
Тем не менее, некоторые очевидцы не последовали совету и «воспользовались утечкой, чтобы начерпать топливо». Вскоре произошел сильный взрыв, за которым последовал пожар.
«Из данных, доступных на данный момент, следует, что в общей сложности зафиксировано 98 случаев смерти, и 92 пострадавших сейчас госпитализированы в различные больницы Фритауна», — говорится в заявлении Агентства, размещенном в Facebook.
Отмечается, что вице-президент страны Мохамед Джулде Джалло посетил пострадавших в больницах и «место трагедии». Правительство Сьерра-Леоне выразило соболезнования семьям погибших и заявило о поддержке пострадавших. Власти намерены провести «комплексную оценку» ущерба.