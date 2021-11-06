Количество погибших в результате аварии с участием бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне достигло 98, пострадали 92 человека, сообщило Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее мэр столицы Ивонн Аки-Савьерр сообщила о 94 погибших. По ее словам, взрыв произошел в результате столкновения бензовоза с грузовиком.

Как уточняет ведомство в своем последнем заявлении, авария произошла поздно вечером в пятницу. По данным спасателей, грузовик, с которым столкнулся бензовоз, был гружен гранитом. Машины столкнулись, когда бензовоз пытался выехать на заправку. Вскоре после аварии из обоих автомобилей вышли водители и предупредили столпившихся на месте происшествия местных жителей не приближаться к машинам из-за утечки топлива.