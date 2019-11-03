В Huawei заявили, что давление США не скажется на прибыли компании по итогам 2019 года

Телекоммуникационная корпорация Huawei рассчитывает, что, несмотря на давление со стороны США, прибыль компании по итогам 2019 года сохранится на том же уровне, как и в прошлом году. Об этом заявил в воскресенье в Бангкоке на деловом и инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вице-президент фирмы Эдвард Чжоу.
«Между Китаем и США сейчас идет торговая война, технологическая война», — констатировал он. «Даже с большим давлением со стороны Соединенных Штатов мы смогли сохранить хорошие бизнес-результаты», — подчеркнул вице-президент Huawei. По его словам, выручка китайской корпорации с января по сентябрь текущего года выросла до $85,6 млрд, «это означает рост на 24,4%». «Согласно предварительной оценке, в нынешнем году наши результаты будут примерно такими же, как и в прошлом году, даже при таком давлении со стороны правительства США», — добавил он.
Общая выручка Huawei в 2018 году составила $107,16 млрд (увеличение на 19,5% по сравнению с 2017 годом), чистая прибыль — $8,81 млрд (рост на 25,1%).
В октябре газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников компании Huawei сообщала, что корпорация испытывает негативное влияние от введенных Соединенными Штатами рестрикций. Проблемы, как отмечалось, связаны с поиском альтернатив приложениям американской корпорации Google.(ТАСС)