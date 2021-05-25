Соединенные Штаты не могут подтвердить утверждения, согласно которым как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать соответствующие сведения газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на данные американской разведки. «На данный момент у нас недостаточно данных и информации, чтобы делать поспешные выводы», — ответила пресс-секретарь.

«Международное расследование под руководством Всемирной организации здравоохранения — это то, на чем мы настаивали в течение нескольких месяцев в координации с целым рядом партнеров по всему миру, — добавила Псаки. — Нам нужны эти данные. Нам нужна эта информация от китайского правительства, но чего мы не можем делать и от чего я бы предостерегла любого, так это мчаться впереди реального международного процесса», — добавила она. (ТАСС)