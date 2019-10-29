В Донбассе начали разведение сил

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что во вторник процесс разведения сил между украинскими силовиками и ополченцами начался в Золотом в Донбассе, на очереди Петровское, сообщает РИА Новости.

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.

«Например, в Золотом последние обстрелы были 17 числа (октября), то есть больше 10 дней назад. То есть 7 дней мы выдержали, передали СММ ОБСЕ, что мы готовы, дали день на подготовку и начинаем разведение. Дальше будет Петровское», — заявил Пристайко в комментарии журналистам в Мариуполе.

Министр уточнил, что процесс начался во вторник.