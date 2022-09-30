Япония, Южная Корея и Соединенные Штаты начали учения военно-морских сил в Японском море, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Японии.

«Учения демонстрируют приверженность трех стран дальнейшему трехстороннему сотрудничеству для решения проблем региональной безопасности, а также укрепления международного порядка, основанного на установленных правилах», — указано в релизе.

Не существует четкого определения понятию «международный порядок, основанный на правилах» — в США под этим термином понимают современное положение дел.

Помимо японских кораблей USS Chancellorsville, USS Barry и USS Benfold, в учениях также принимает участие японский эсминец Asahi и американский авианосец Ronald Reagan.