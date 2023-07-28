Комиссия по дисциплине и аудиторское управление Центрального военного совета (ЦВС) КНР начали расследование в отношении командующего ракетных войск (аналог РВСН) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и двух его заместителей. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Как заявили изданию два источника, антикоррупционное расследование инициировано в отношении главы этих стратегических сил генерала Ли Юйчао, замначальника объединенного штаба ЦВС, замглавкома ракетных войск и генерал-лейтенанта Чжан Чжэньчжуна и экс-заместителя командующего, бывшего главы управления вооружений ракетных войск генерал-майора Лю Гуанбиня. По данным газеты, все они задержаны, но никаких официальных заявлений по этому поводу не было.