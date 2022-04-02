Российские оккупанты намерены окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

В целях сковывания действий украинских войск оккупанты будут продолжать удержание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, вероятно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины с РФ и Беларусью.

На Полесском направлении в целях замедления продвижения украинских подразделений оккупанты осуществляют минирование брошенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации (nv.ru)