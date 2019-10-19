В Баку пройдет концерт молодого пианиста

Вход для всех желающих свободный

23 октября в 19:00 в большом зале Музыкальной Академии состоится концерт пианиста и композитора Али Мамедова. Как сообщает AYNA, вход для всех желающих свободный.

Отметим, что Мамедов Али Заур оглу родился в 1998 году в Баку, в 2007 поступил в музыкальную школу им.Бюль-бюля.

В 2009 году на открытии Союза Композиторов, состоявшемся при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Фонда им. Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, исполнил собственное произведение «Полонез», посвященный президенту.

В 2010 году стал лауреатом V общегородского конкурса молодых исполнителей им. Назима Аливердибекова.

В 2012 году принял участие как пианист-композитор в концертной программе учеников музыкальной школы им. Бюль-Бюля по случаю открытия сезона творческой сцены “ÜNS”.

В 2013 году стал лауреатом международного конкурса молодых композиторов «Петатон» в Украине.

В том же году стал лауреатом международного конкурса “Young pianists of the north” в городе Ньюкасл, Англия.

По указу президента Ильхама Алиева от 6 октября 2016 года «О награждении молодых талантов специальными пособиями» Али Мамедов был удостоен президентской стипендии и его имя внесено в «Золотую книгу молодых талантов».

В 2015 году поступил в музыкальную школу Manhattan School of Music, одну из самых престижных музыкальных школ мира в штате Нью-Йорк, США, на ступень бакалавра в класс профессора-пианиста Филлипа Кевина.

Благодаря хорошим результатам Али Мамедов был включен в специальный список декана Manhattan School of Music и удостоен стипендии Фонда Гарольд и Хелен Шонберг.

Получив степень бакалавра в 2019 году, он поступил в магистратуру Manhattan School of Music в класс профессора-пианиста Филлипа Кевина.