Мотивом нападения молодого человека на школу в Казани могла быть месть

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев учился в колледже ТИСБИ, но из-за задолженности его отчислили. Об этом ТАСС во вторник сообщили в колледже.

«Ильназ Галявиев был студентом 4-го курса колледжа ТИСБИ. В апреле 2021 года из-за академической задолженности он был отчислен», — сказала собеседница агентства.

Напомним, молодой человек утром 11 мая устроил стрельбу в школе №175 на улице Джаудата Файзи в Казани. Погибли восемь человек.

Злоумышленника задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Он окончил эту школу четыре года назад.

Источник в Минпросвещения рассказал, что злоумышленник прошел с оружием через главный вход здание и сразу открыл огонь.

Оружие стрелявшего нашли в школе.

Мотивом нападения молодого человека на школу в Казани могла быть месть, сообщил источник в правоохранительных органах.

| 2021-05-11T14:27:15+04:00 11 мая 2021, 15:36|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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