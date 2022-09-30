Компания Netflix ищет актера на роль молодого принца Гарри для нового сезона сериала «Корона». Об этом сообщает Mirror.

Британский молодежный музыкальный театр разместил на Facebook объявление о кастинге: всем, кто похож на молодого принца Гарри, предлагается подать заявку на «важную роль», поскольку съемки нового сезона начнутся уже в ноябре 2022 года. В сообщении директора по кастингу «Короны» Роберта Стерна говорится, что самый главный критерий отбора – это «сильное физическое сходство», возраст от 16 до 20 лет, а предыдущий профессиональный актерский опыт не требуется.

Заявку на роль молодого принца Гарри можно подать до вечера 14 октября 2022 года. Претенденты должны отправить письмо с заголовком The Crown Casting Call — Harry на электронную почту, указать свое имя, дату рождения и актуальное селфи, а также сообщить, откуда они узнали о кастинге и где они находятся.