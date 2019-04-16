В Баку пройдет форум “Глобальный туризм — для всех”

При официальной поддержке Государственного туристического агентства Азербайджана, а также, организаторской поддержке Ассоциации содействия оздоровительного и термального туризма Азербайджана и Ассоциации предпринимателей Азербайджана 22-24 апреля в Баку состоится третий Форум глобального оздоровительного туризма и пятая Ассамблея Совета глобального оздоровительного туризма.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, на мероприятии, под девизом “Глобальный туризм — для всех”, ожидается участие около 150 человек, среди которых, руководители национальных туристических агентств 25 стран-членов Совета, главные менеджеры структур лечебно-оздоровительного сектора, ведущие эксперты и известные ученые из Азербайджана и других стран.