В Баку пройдет форум “Глобальный туризм — для всех”

При официальной поддержке Государственного туристического агентства Азербайджана, а также, организаторской поддержке Ассоциации содействия оздоровительного и термального туризма Азербайджана и Ассоциации предпринимателей Азербайджана 22-24 апреля в Баку состоится третий Форум глобального оздоровительного туризма и пятая Ассамблея Совета глобального оздоровительного туризма.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, на мероприятии, под девизом “Глобальный туризм — для всех”, ожидается участие около 150 человек, среди которых, руководители национальных туристических агентств 25 стран-членов Совета, главные менеджеры структур лечебно-оздоровительного сектора, ведущие эксперты и известные ученые из Азербайджана и других стран.

| 2019-04-16T14:50:19+00:00 16 апреля 2019, 19:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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