9 марта под эгидой Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева начал работу X Глобальный Бакинский форум на тему «Мир сегодня: вызовы и надежды», организованный Международным центром Низами Гянджеви.

Нынешний Глобальный Бакинский форум, посвященный теме «Мир сегодня: вызовы и надежды», собрал представителей многих стран, а также авторитетных международных организаций. Так, в форуме принимают участие 4 президента, 2 премьер-министра, 6 спикеров и министров, руководители 5 структур ООН, 25 бывших президентов, 21 бывший премьер-министр, заместители министров иностранных дел 23 стран, в целом 360 представителей из 61 страны.

Форум продлится до 11 марта.