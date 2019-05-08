В Баку отметили День Европы

Ежегодно 9 мая в ряде европейских стран, и в первую очередь – в странах Европейского союза (ЕС), на официальном уровне отмечается День Европы (Europe Day). Этот день был учрежден с целью более тесного вовлечения граждан европейских стран в процесс интеграции, а также призван просвещать граждан государств-членов ЕС и людей в остальном мире о преимуществах такой организации, как Евросоюз. В ЕС праздник также известен как «День Декларации Шумана».

Праздник мира и единства в странах Европейского союза также был отмечен в Баку. 7 мая в киноцентре «Низами » прошел торжественный вечер, приуроченный ко Дню Европы. В начале мероприятия прозвучали Гимн Азербайджана и Европейского Союза. Далее глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас выступил с приветственной речью.

«В этом году Европейский союз и Азербайджан отмечают 20-летие подписания соглашения о партнерстве и сотрудничестве, также ведется серьезная работа по завершению нового Договора о партнерстве, который послужит современной основой для для наших последующих многолетних отношений»,- сказал он.

Посол также отметил, что ЕС поддерживают диверсификацию экономики Азербайджана.

«ЕС- главный торговый партнер Азербайджана. Мы продолжаем развивать сотрудничество в энергетической сфере, а также осуществляем диалог в сфере транспорта», — добавил К.Янскаускас.

Глава представительства ЕС в Азербайджане напомнил, что на следующей неделе в Брюсселе состоится Конференция высокого уровня, посвященная 10-летию программы «Восточное партнерство», в которой принимает участие и Азербайджан.

«Эта совместная инициатива, которая во имя интересов народа сближает страны партнеры в Европе с Европейским союзом на основе общих ценностей, взаимных интересов и обязательств, является попыткой на пути строительства более перспективного, стабильного и демократического региона», — подчеркнул посол.

В свою очередь замминистра иностранных дел Рамиз Гасанов отметил высокий потенциал для развития сотрудничества Азербайджана и ЕС.

Он указал на то, что между Азербайджаном и Евросоюзом существуют взаимовыгодные отношения.

«Европейский Союз является основным торговым партнером Азербайджана. B то же время мы широко сотрудничаем в области политики, экономики и туризма», — продолжил Рамиз Гасанов.

Он также добавил , что готовящееся соглашение с точки зрения качества поднимет сотрудничество Азербайджана с Европейским союзом на новый уровень. Замминистра иностранных дел отметил, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

В продолжении праздничный вечер в честь Дня Европы украсила своим выступлением португальская певица Магда Мендеш, которая своим замечательным голосом, прекрасным исполнением авторских песен и музыкальным сопровождением очаровала всех гостей.

Тем самым подтвердились слова первого советника делегации ЕС в Азербайджане Дениса Даниилидиса, который представляя португальскую певицу отметил, что «если закрыть глаза, слушая песни Магды Мендеш, то можно услышать шум ветра, шелест оливковых деревьев, которые сразу напоминают о ее родине -Португалии. Исполнение этой певицы позволяет слушателю совершить путешествие на ее родину».